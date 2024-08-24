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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхспфеннига 1924 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рейхспфеннига 1924 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рейхспфеннига 1924 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,34 гр
  • Диаметр 20,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,567,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рейхспфеннига
  • Год 1924
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1924 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4252 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 300 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Künker (1)
  • Russiancoin (3)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Германия 2 рейхспфеннига 1924 F на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1924 F на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1924 F на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1924 F на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1924 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
365 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1924 F на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1924 F на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1924 F на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1924 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1924 F на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рейхспфеннига 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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