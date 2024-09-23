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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1936 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1936 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1936 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,527,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1936
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1936 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2417 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Anticomondo - March 2, 2023
Продавец Anticomondo
Дата 2 марта 2023
Сохранность PF63 ANACS
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Heritage - January 18, 2017
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе WAG - July 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 июля 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Heritage - September 12, 2010
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Heritage - September 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2010
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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