Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1936 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4,05 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,527,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1936
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1936 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2417 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Anticomondo (1)
- Grün (1)
- Heritage (2)
- Katz (2)
- Künker (2)
- Russiancoin (3)
- Stephen Album (1)
- WAG (3)
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Продавец Anticomondo
Дата 2 марта 2023
Сохранность PF63 ANACS
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 рейхспфеннигов 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск