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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1936 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1936 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1936 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,889,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1936
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1936 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4269 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 290 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
  • Westfälische (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 F на аукционе Stephen Album - April 11, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 F на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 F на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 F на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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