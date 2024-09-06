Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1936 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 936,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1936
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1936 года со знаком G. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 902 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 575 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 июля 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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