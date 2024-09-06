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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1936 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1936 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1936 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 936,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1936
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1936 года со знаком G. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 902 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 575 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе WAG - July 5, 2020
Продавец WAG
Дата 5 июля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Heritage - July 23, 2015
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Heritage - July 23, 2015
Продавец Heritage
Дата 23 июля 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Heritage - July 19, 2012
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Heritage - July 19, 2012
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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