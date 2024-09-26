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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1936 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1936 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1936 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,190,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1936
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1936 года со знаком E. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4622 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Aurea (2)
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  • Grün (1)
  • Heritage Eur (1)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • Möller (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Aurea - December 8, 2023
Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
936 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Heritage Eur - November 28, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 28 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Aurea - December 10, 2014
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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