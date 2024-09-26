Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1936 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,190,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1936
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1936 года со знаком E. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4622 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 28 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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