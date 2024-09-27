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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1936 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1936 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1936 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,441,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1936
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1936 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3731 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 310 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Stephen Album - April 12, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 12 апреля 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Stephen Album - March 2, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 2 марта 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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