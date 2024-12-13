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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1936 года G "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1936 года G "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1936 года G "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1936
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1936 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4659 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
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Германия 1 рейхспфенниг 1936 G на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1936 G на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1936 G на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1936 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1936 G на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Германия 1 рейхспфенниг 1936 G на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1936 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1936 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1936 G на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1936 G на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1936 G на аукционе Gärtner - February 10, 2017
Продавец Gärtner
Дата 10 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1936 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1936 G на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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