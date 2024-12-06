Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхспфеннига 1939 года J "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1939 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 3697 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 10 EUR. Торги состоялись 19 октября 2021.
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