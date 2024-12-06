flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхспфеннига 1939 года J "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхспфеннига 1939 года J "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхспфеннига 1939 года J "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Münzenhandlung Dirk Löbbers

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,34 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,996,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхспфеннига
  • Год 1939
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1939 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 3697 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 10 EUR. Торги состоялись 19 октября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Tauler & Fau (1)
Германия 2 рейхспфеннига 1939 J на аукционе Tauler & Fau - October 19, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 рейхспфеннига 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 451
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Третьего рейха Монеты Германии 1939 года Все немецкие монеты немецкие бронзовые монеты немецкие монеты номиналом 2 рейхспфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
NumisCorner
Аукцион 6 дек. 2024
Top lot
Top lot
COINSTORE
Аукцион 7 дек. 2024
Top lot
Top lot
Casa d'Aste Montenegro
Аукцион 6 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть