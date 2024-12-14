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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхспфеннига 1939 года D "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхспфеннига 1939 года D "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхспфеннига 1939 года D "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Arkadien Numismata

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,34 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,555,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхспфеннига
  • Год 1939
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1939 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1484 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 300 EUR. Торги состоялись 3 ноября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхспфеннига 1939 D на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 86 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1939 D на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
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Где продать?

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