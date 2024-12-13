Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхспфеннига 1939 года B "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,34 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,361,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхспфеннига
- Год 1939
- Монетный двор Вена
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1939 года со знаком B. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 5444 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 45 EUR. Торги состоялись 23 июля 2022.
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Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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