Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхспфеннига 1940 года J "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1940 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1168 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 35 USD. Торги состоялись 4 ноября 2024.
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