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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхспфеннига 1940 года J "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхспфеннига 1940 года J "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхспфеннига 1940 года J "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Kölner Münzkabinett

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,34 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,357,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхспфеннига
  • Год 1940
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1940 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1168 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 35 USD. Торги состоялись 4 ноября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхспфеннига 1940 J на аукционе Stephen Album - November 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 ноября 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1940 J на аукционе Stephen Album - November 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 ноября 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Германия 2 рейхспфеннига 1940 J на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD

Где продать?

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