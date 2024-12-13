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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхспфеннига 1939 года E "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхспфеннига 1939 года E "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхспфеннига 1939 года E "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,34 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,650,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхспфеннига
  • Год 1939
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1939 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1381 проданному на аукционе Katz Auction за 18 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

Сохранность
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  • Katz (1)
Германия 2 рейхспфеннига 1939 E на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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