Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхспфеннига 1940 года E "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,34 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,412,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхспфеннига
- Год 1940
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1940 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2180 проданному на аукционе H.D. Rauch за 20 EUR. Торги состоялись 16 июля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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