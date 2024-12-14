Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхспфеннига 1939 года F "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,34 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,019,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхспфеннига
- Год 1939
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1939 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 221 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 35 USD. Торги состоялись 6 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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