2 рейхспфеннига 1939 года A "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1939 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2980 проданному на аукционе SINCONA AG за 500 CHF. Торги состоялись 14 октября 2015.

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