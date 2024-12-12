Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхспфеннига 1939 года A "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,34 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 37,348,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхспфеннига
- Год 1939
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1939 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2980 проданному на аукционе SINCONA AG за 500 CHF. Торги состоялись 14 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Tauler & Fau (1)
- Александр (1)
Продавец Stephen Album
Дата 5 ноября 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 70 USD
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Где продать?
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