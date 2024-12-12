flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхспфеннига 1939 года A "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхспфеннига 1939 года A "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхспфеннига 1939 года A "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,34 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 37,348,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхспфеннига
  • Год 1939
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1939 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2980 проданному на аукционе SINCONA AG за 500 CHF. Торги состоялись 14 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Katz (4)
  • SINCONA (1)
  • Stephen Album (2)
  • Tauler & Fau (1)
  • Александр (1)
Германия 2 рейхспфеннига 1939 A на аукционе Stephen Album - November 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 ноября 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 70 USD
Германия 2 рейхспфеннига 1939 A на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1939 A на аукционе Александр - July 6, 2023
Германия 2 рейхспфеннига 1939 A на аукционе Александр - July 6, 2023
Продавец Александр
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS62
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхспфеннига 1939 A на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхспфеннига 1939 A на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхспфеннига 1939 A на аукционе Tauler & Fau - October 19, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхспфеннига 1939 A на аукционе Stephen Album - June 28, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхспфеннига 1939 A на аукционе Katz - October 30, 2016
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхспфеннига 1939 A на аукционе SINCONA - October 15, 2015
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 рейхспфеннига 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 451
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Третьего рейха Монеты Германии 1939 года Все немецкие монеты немецкие бронзовые монеты немецкие монеты номиналом 2 рейхспфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 12 дек. 2024
Top lot
Top lot
Casa d'Aste Montenegro
Аукцион 6 дек. 2024
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть