Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхспфеннига 1939 года G "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,34 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,885,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхспфеннига
- Год 1939
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1939 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1723 проданному на аукционе Katz Auction за 50 EUR. Торги состоялись 19 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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