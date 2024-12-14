Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1940 года E "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,618,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1940
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1940 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1384 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 30 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
Где продать?
Для продажи 50 рейхспфеннигов 1940 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск