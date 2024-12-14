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50 рейхспфеннигов 1940 года E "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1940 года E "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1940 года E "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,618,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1940
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1940 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1384 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 30 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
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Германия 50 рейхспфеннигов 1940 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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