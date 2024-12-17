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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1940 года F "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1940 года F "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1940 года F "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Armin Michael Kohlross

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 3,52 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 27,603,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1940
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1940 года со знаком F. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 968 проданному на аукционе Ibrahim's Collectibles за 11 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 рейхспфеннигов 1940 F на аукционе Stack's - October 13, 2021
Германия 10 рейхспфеннигов 1940 F на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1940 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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