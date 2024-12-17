Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1940 года F "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1940 года со знаком F. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 968 проданному на аукционе Ibrahim's Collectibles за 11 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2021.
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