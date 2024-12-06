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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1940 года G "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1940 года G "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1940 года G "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,616,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1940
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1940 года со знаком G. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1657 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 125 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 рейхспфеннигов 1940 G на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1940 G на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 8 USD
Германия 50 рейхспфеннигов 1940 G на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1940 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1940 G на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1940 G на аукционе Numisbalt - May 23, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 23 мая 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1940 G на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1940 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1940 G на аукционе Numis.be - May 21, 2013
Продавец Numis.be
Дата 21 мая 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1940 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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