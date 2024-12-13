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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1940 года A "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1940 года A "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1940 года A "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 56,128,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1940
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1940 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5563 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 рейхспфеннигов 1940 A на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Германия 50 рейхспфеннигов 1940 A на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Германия 50 рейхспфеннигов 1940 A на аукционе Heritage - July 19, 2012
Германия 50 рейхспфеннигов 1940 A на аукционе Heritage - July 19, 2012
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2012
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

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