Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1940 года A "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 56,128,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1940
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1940 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5563 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (1)
- Russiancoin (2)
Где продать?
Для продажи 50 рейхспфеннигов 1940 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск