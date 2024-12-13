50 рейхспфеннигов 1940 года A "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1940 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5563 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.

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