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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1940 года D "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1940 года D "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1940 года D "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Numismatik Zöttl

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 3,52 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 45,434,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1940
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1940 года со знаком D. Это цинковая монета периода Третьего рейха

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1940 D на аукционе Stack's - August 7, 2020
Германия 10 рейхспфеннигов 1940 D на аукционе Stack's - August 7, 2020
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1940 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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