Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1940 года B "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,016,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1940
- Монетный двор Вена
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1940 года со знаком B. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1785 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 165 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2020.
Сохранность
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- Emporium Hamburg (2)
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- WAG (1)
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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