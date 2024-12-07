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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1940 года B "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1940 года B "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1940 года B "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,016,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1940
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1940 года со знаком B. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1785 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 165 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (2)
  • Frühwald (1)
  • Grün (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Numisbalt (1)
  • WAG (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1940 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1940 B на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1940 B на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1940 B на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1940 B на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1940 B на аукционе Frühwald - February 25, 2013
Продавец Frühwald
Дата 25 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1940 B на аукционе Emporium Hamburg - November 16, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1940 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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