Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1940 года J "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1940 года со знаком J. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 935 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 700 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2018.
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