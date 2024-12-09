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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1940 года J "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1940 года J "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1940 года J "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Armin Michael Kohlross

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 3,52 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 41,678,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1940
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1940 года со знаком J. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 935 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 700 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2018.

Сохранность
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  • Frühwald (1)
  • Möller (2)
Германия 10 рейхспфеннигов 1940 J на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1940 J на аукционе Frühwald - September 22, 2018
Продавец Frühwald
Дата 22 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
823 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1940 J на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность XF
Цена
358 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1940 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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