Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1940 года D "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,800,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1940
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1940 года со знаком D. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4674 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Künker (2)
- Rauch (1)
- Russiancoin (1)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 60 RUB
Где продать?
Для продажи 50 рейхспфеннигов 1940 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск