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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1940 года D "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1940 года D "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1940 года D "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,800,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1940
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1940 года со знаком D. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4674 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
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  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1940 D на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
352 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1940 D на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 60 RUB
Германия 50 рейхспфеннигов 1940 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1940 D на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1940 D на аукционе Rauch - November 7, 2015
Продавец Rauch
Дата 7 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1940 D на аукционе Künker - March 10, 2000
Продавец Künker
Дата 10 марта 2000
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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