Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1940 года A "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 1,81 гр
- Диаметр 1,25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 223,948,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1940
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1940 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1378 проданному на аукционе Katz Auction за 7 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Katz (1)
Где продать?
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