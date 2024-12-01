flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1940 года A "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1940 года A "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1940 года A "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 1,81 гр
  • Диаметр 1,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 223,948,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1940
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1940 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1378 проданному на аукционе Katz Auction за 7 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
Германия 1 рейхспфенниг 1940 A на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1940 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 451
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Третьего рейха Монеты Германии 1940 года Все немецкие монеты немецкие цинковые монеты немецкие монеты номиналом 1 рейхспфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 1 дек. 2024
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 12 дек. 2024
Top lot
Top lot
NumisCorner
Аукцион 6 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть