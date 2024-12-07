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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1940 года E "Тип 1940-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1940 года E "Тип 1940-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1940 года E "Тип 1940-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Arkadien Numismata

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 2,50 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 25,800,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1940
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1940 года со знаком E. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 392 проданному на аукционе Денга1700 за 100 RUB. Торги состоялись 17 марта 2021.

Сохранность
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Германия 5 рейхспфеннигов 1940 E на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 5 рейхспфеннигов 1940 E на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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