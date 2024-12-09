flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1940 года B "Тип 1940-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1940 года B "Тип 1940-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1940 года B "Тип 1940-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Armin Michael Kohlross

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 2,50 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 63,469,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1940
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1940 года со знаком B. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1702 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 950 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Rauch (1)
Германия 5 рейхспфеннигов 1940 B на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
998 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1940 B на аукционе Rauch - June 29, 2013
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 5 рейхспфеннигов 1940 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 451
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Третьего рейха Монеты Германии 1940 года Все немецкие монеты немецкие цинковые монеты немецкие монеты номиналом 5 рейхспфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 9 дек. 2024
Top lot
Top lot
Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Аукцион 14 дек. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 1 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть