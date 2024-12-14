Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1940 года F "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,663,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1940
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1940 года со знаком F. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1901 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 240 EUR. Торги состоялись 1 июня 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- Sonntag (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- WAG (3)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Где продать?
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