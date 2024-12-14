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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1940 года F "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1940 года F "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1940 года F "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,663,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1940
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1940 года со знаком F. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1901 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 240 EUR. Торги состоялись 1 июня 2016.

Сохранность
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  • WAG (3)
Германия 50 рейхспфеннигов 1940 F на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1940 F на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1940 F на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1940 F на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1940 F на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность AU
Цена
******
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