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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1940 года D "Тип 1940-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1940 года D "Тип 1940-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1940 года D "Тип 1940-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Münzenhandlung Raffler

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 2,50 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 44,364,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1940
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1940 года со знаком D. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 871 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 90 EUR. Торги состоялись 18 ноября 2020.

Сохранность
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  • Dorotheum (1)
Германия 5 рейхспфеннигов 1940 D на аукционе Dorotheum - November 20, 2020
Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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