5 рейхспфеннигов 1940 года A "Тип 1940-1944" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1940 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 673 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1450 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2016.

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