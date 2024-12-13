Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1940 года A "Тип 1940-1944" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 2,50 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 174,684,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1940
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1940 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 673 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1450 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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