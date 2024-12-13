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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1940 года A "Тип 1940-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1940 года A "Тип 1940-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1940 года A "Тип 1940-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 2,50 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 174,684,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1940
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1940 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 673 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1450 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Германия 5 рейхспфеннигов 1940 A на аукционе 17 Auctions - March 10, 2024
Германия 5 рейхспфеннигов 1940 A на аукционе 17 Auctions - March 10, 2024
Продавец 17 Auctions
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1940 A на аукционе Tauler & Fau - October 19, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1940 A на аукционе Busso Peus - July 6, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 6 июля 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1940 A на аукционе Katz - October 30, 2016
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1940 A на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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