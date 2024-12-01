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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1940 года A "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1940 года A "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1940 года A "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Armin Michael Kohlross

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 3,52 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 212,948,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1940
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1940 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30345 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1200 USD. Торги состоялись 11 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Coins.ee (3)
  • Katz (2)
  • Pesek Auctions (1)
  • Stack's (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1940 A на аукционе Katz - October 27, 2024
Продавец Katz
Дата 27 октября 2024
Сохранность AU
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1940 A на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Германия 10 рейхспфеннигов 1940 A на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1940 A на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 81 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1940 A на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Германия 10 рейхспфеннигов 1940 A на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1940 A на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Германия 10 рейхспфеннигов 1940 A на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 10 рейхспфеннигов 1940 A на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Германия 10 рейхспфеннигов 1940 A на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1940 A на аукционе Stack's - August 19, 2015
Германия 10 рейхспфеннигов 1940 A на аукционе Stack's - August 19, 2015
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность SP61 PCGS
Цена
******
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Где продать?

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