10 рейхспфеннигов 1940 года A "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1940 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30345 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1200 USD. Торги состоялись 11 августа 2015.

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