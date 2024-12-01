Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1940 года A "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)
Цены на аукционах (7) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1940 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30345 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1200 USD. Торги состоялись 11 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coins.ee (3)
- Katz (2)
- Pesek Auctions (1)
- Stack's (1)
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 10 рейхспфеннигов 1940 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск