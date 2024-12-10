Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1940 года G "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,875,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1940
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1940 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Третьего рейха
Сохранность
- Все фирмы
- Katz (1)
Где продать?
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