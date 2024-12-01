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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1940 года A "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1940 года A "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1940 года A "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 27,094,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1940
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1940 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 799 проданному на аукционе Александр за 5000 RUB. Торги состоялись 21 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Frühwald (4)
  • Katz (3)
  • Stare Monety (1)
  • Александр (1)
Германия 1 рейхспфенниг 1940 A на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 1 рейхспфенниг 1940 A на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Германия 1 рейхспфенниг 1940 A на аукционе Александр - December 21, 2023
Германия 1 рейхспфенниг 1940 A на аукционе Александр - December 21, 2023
Продавец Александр
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS63
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Германия 1 рейхспфенниг 1940 A на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1940 A на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1940 A на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1940 A на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1940 A на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1940 A на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1940 A на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1940 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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