Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1940 года A "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 27,094,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1940
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1940 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 799 проданному на аукционе Александр за 5000 RUB. Торги состоялись 21 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stare Monety (1)
- Александр (1)
Где продать?
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