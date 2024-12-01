1 рейхспфенниг 1940 года A "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1940 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 799 проданному на аукционе Александр за 5000 RUB. Торги состоялись 21 декабря 2023.

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