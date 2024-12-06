flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1943 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1943 A
Средняя цена 30 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1943 B
Средняя цена 20 $
Продажи
1 8
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1943 D
Средняя цена 30 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1943 G
Средняя цена 45 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1943 J
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1943 A
Средняя цена 10 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1943 B
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1943 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1943 E
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1943 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1943 G
Средняя цена 10 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1943 J
Средняя цена 30 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1943 A
Средняя цена 10 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1943 B
Средняя цена 85 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1943 D
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1943 E
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1943 F
Средняя цена
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1943 G
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1943 A
Средняя цена 4 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1943 B
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1943 D
Средняя цена 5 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1943 E
Средняя цена 25 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1943 F
Средняя цена 15 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1943 G
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1943 J
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Casa d'Aste Montenegro
Аукцион 6 дек. 2024
Top lot
Top lot
Coins.ee
Аукцион 14 дек. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 1 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть