5 рейхспфеннигов 1943 года A "Тип 1940-1944" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1943 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3701 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 10 EUR. Торги состоялись 19 октября 2021.

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