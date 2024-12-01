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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1943 года A "Тип 1940-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1943 года A "Тип 1940-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1943 года A "Тип 1940-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 2,50 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 46,830,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1943
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1943 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3701 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 10 EUR. Торги состоялись 19 октября 2021.

Сохранность
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  • Tauler & Fau (1)
Германия 5 рейхспфеннигов 1943 A на аукционе Tauler & Fau - October 19, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1943 A на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рейхспфеннигов 1943 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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