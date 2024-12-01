Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1943 года A "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 29,325,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1943
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1943 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 942 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 40 EUR. Торги состоялись 26 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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