50 рейхспфеннигов 1943 года A "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1943 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 942 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 40 EUR. Торги состоялись 26 мая 2014.

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