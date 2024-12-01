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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1943 года A "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1943 года A "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1943 года A "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 29,325,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1943
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1943 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 942 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 40 EUR. Торги состоялись 26 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 рейхспфеннигов 1943 A на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 A на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 12 USD
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 A на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 A на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 A на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 A на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 A на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 A на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1943 A на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1943 A на аукционе Busso Peus - June 20, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 A на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 A на аукционе Heritage - July 19, 2012
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 A на аукционе Heritage - July 19, 2012
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1943 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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