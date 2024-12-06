1 рейхспфенниг 1943 года A "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1943 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1379 проданному на аукционе Katz Auction за 6 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

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