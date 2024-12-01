Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1943 года F "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1943 года со знаком F. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1268 проданному на аукционе Katz Auction за 16 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- Katz (1)
Где продать?
Для продажи 1 рейхспфенниг 1943 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск