flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1943 года B "Тип 1940-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1943 года B "Тип 1940-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1943 года B "Тип 1940-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 2,50 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 833,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1943
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1943 года со знаком B. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2521 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 500 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • ANTIUM AURUM (1)
  • Aurea (3)
  • Coinhouse (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (2)
  • Katz (2)
  • Künker (3)
  • Möller (1)
  • Rauch (3)
  • Reinhard Fischer (3)
  • Rhenumis (2)
  • VL Nummus (3)
  • WAG (2)
  • Zöttl (2)
Германия 5 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе Zöttl - May 21, 2022
Продавец Zöttl
Дата 21 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе Aurea - April 6, 2022
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе ANTIUM AURUM - November 27, 2021
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 27 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе Zöttl - September 18, 2021
Продавец Zöttl
Дата 18 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе Rhenumis - March 12, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе Rauch - September 19, 2020
Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе Rauch - September 19, 2020
Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе VL Nummus - July 12, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе VL Nummus - February 9, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе Katz - November 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе Reinhard Fischer - August 30, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 августа 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рейхспфеннигов 1943 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 451
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Третьего рейха Монеты Германии 1943 года Все немецкие монеты немецкие цинковые монеты немецкие монеты номиналом 5 рейхспфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
NumisCorner
Аукцион 6 дек. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 1 дек. 2024
Top lot
Top lot
NumisCorner
Аукцион 6 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть