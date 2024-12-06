Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1943 года J "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,166,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1943
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1943 года со знаком J. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1504 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 20 EUR. Торги состоялись 15 июня 2014.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (2)
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