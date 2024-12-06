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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1943 года J "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1943 года J "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1943 года J "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,166,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1943
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1943 года со знаком J. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1504 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 20 EUR. Торги состоялись 15 июня 2014.

Сохранность
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  • Russiancoin (2)
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 J на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 J на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

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