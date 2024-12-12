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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1943 года B "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1943 года B "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1943 года B "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 3,52 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,940,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1943
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1943 года со знаком B. Это цинковая монета периода Третьего рейха

Сохранность
  • Все фирмы
  • Frühwald (1)
  • Varesi (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе Varesi - February 6, 2022
Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность VG
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе Frühwald - October 30, 2021
Продавец Frühwald
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

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