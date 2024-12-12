Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1943 года B "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 3,52 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,940,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1943
- Монетный двор Вена
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1943 года со знаком B. Это цинковая монета периода Третьего рейха
Сохранность
- Все фирмы
- Frühwald (1)
- Varesi (1)
Где продать?
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