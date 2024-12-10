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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1943 года D "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1943 года D "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1943 года D "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Numismatik Zöttl

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 1,81 гр
  • Диаметр 1,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 91,629,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1943
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1943 года со знаком D. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 283 проданному на аукционе Numisbalt за 5 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 рейхспфенниг 1943 D на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU50 ANACS
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1943 D на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU50 ANACS
Цена
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