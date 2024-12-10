Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1943 года D "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1943 года со знаком D. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 283 проданному на аукционе Numisbalt за 5 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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