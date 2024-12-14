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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1943 года D "Тип 1940-1944" (Германия, Третий рейх)

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Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 2,50 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,650,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1943
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1943 года со знаком D. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 3702 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 5 EUR. Торги состоялись 19 октября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Teutoburger (1)
Германия 5 рейхспфеннигов 1943 D на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рейхспфеннигов 1943 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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