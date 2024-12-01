Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1943 года F "Тип 1940-1944" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 2,50 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,891,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1943
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1943 года со знаком F. Это цинковая монета периода Третьего рейха
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (7)
Где продать?
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