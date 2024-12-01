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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1943 года G "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1943 года G "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1943 года G "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 3,52 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,618,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1943
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1943 года со знаком G. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1394 проданному на аукционе Katz Auction за 10 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • Katz (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1943 G на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1943 G на аукционе Coinhouse - March 28, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1943 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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