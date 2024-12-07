Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1943 года D "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1943 года со знаком D. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1560 проданному на аукционе Katz Auction за 76 EUR. Торги состоялись 29 октября 2022.
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