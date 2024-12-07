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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1943 года D "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1943 года D "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1943 года D "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,315,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1943
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1943 года со знаком D. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1560 проданному на аукционе Katz Auction за 76 EUR. Торги состоялись 29 октября 2022.

Сохранность
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  • Rio de la Plata (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 D на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 76 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 D на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 12 USD
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 D на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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