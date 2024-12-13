flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1943 года G "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1943 года G "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1943 года G "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Via GmbH

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,892,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1943
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1943 года со знаком G. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1402 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • cgb.fr (1)
  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Russiancoin (1)
  • Via (2)
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 G на аукционе Numismática Leilões - November 27, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 27 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 G на аукционе Via - November 4, 2024
Продавец Via
Дата 4 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 G на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 G на аукционе cgb.fr - January 23, 2024
Продавец cgb.fr
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 G на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 G на аукционе Via - July 2, 2021
Продавец Via
Дата 2 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 G на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1943 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 451
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Третьего рейха Монеты Германии 1943 года Все немецкие монеты немецкие алюминиевые монеты немецкие монеты номиналом 50 рейхспфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 13 дек. 2024
Top lot
Top lot
Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Аукцион 15 дек. 2024
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 12 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть