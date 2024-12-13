Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1943 года G "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Via GmbH
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,892,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1943
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1943 года со знаком G. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1402 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
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Продавец Numismática Leilões
Дата 27 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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