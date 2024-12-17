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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1943 года J "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1943 года J "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1943 года J "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 3,52 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,821,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1943
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1943 года со знаком J. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 3574 проданному на аукционе Katz Auction за 80 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (3)
  • Felzmann (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Katz (2)
  • Künker (2)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Russiancoin (7)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1943 J на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1943 J на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1943 J на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1943 J на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1943 J на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1943 J на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1943 J на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1943 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1943 J на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 10 рейхспфеннигов 1943 J на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1943 J на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1943 J на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1943 J на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1943 J на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1943 J на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1943 J на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1943 J на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1943 J на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1943 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 10 рейхспфеннигов 1943 J на аукционе Felzmann - June 25, 2013
Продавец Felzmann
Дата 25 июня 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1943 J на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1943 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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