Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1943 года J "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 3,52 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,821,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1943
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1943 года со знаком J. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 3574 проданному на аукционе Katz Auction за 80 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.
Сохранность
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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