flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1943 года B "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1943 года B "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1943 года B "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,229,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1943
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1943 года со знаком B. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2525 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2300 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (2)
  • Künker (1)
  • Macho & Chlapovič (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • WAG (2)
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе Macho & Chlapovič - October 26, 2023
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 12 USD
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Германия 50 рейхспфеннигов 1943 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - December 1, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 декабря 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1943 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 451
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Третьего рейха Монеты Германии 1943 года Все немецкие монеты немецкие алюминиевые монеты немецкие монеты номиналом 50 рейхспфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 12 дек. 2024
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 10 дек. 2024
Top lot
Top lot
NumisCorner
Аукцион 6 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть