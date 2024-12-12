Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1939 года J "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13,88 гр
- Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,710,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1939
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1939 года со знаком J. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 10227 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 610 EUR. Торги состоялись 16 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- CoinsNB (1)
- COINSTORE (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Grün (1)
- Ibrahim's Collectibles (2)
- Katz (11)
- Niemczyk (1)
- Numisbalt (6)
- Numismatica Luciani (1)
- Rio de la Plata (1)
- Russiancoin (1)
- Stare Monety (1)
- Stary Sklep (1)
- TMAJK sro (1)
- WAG (4)
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 18 августа 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisbalt
Дата 19 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisbalt
Дата 19 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisbalt
Дата 19 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisbalt
Дата 19 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 5 рейхсмарок 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск