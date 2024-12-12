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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1939 года J "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1939 года J "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1939 года J "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13,88 гр
  • Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,710,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1939
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1939 года со знаком J. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 10227 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 610 EUR. Торги состоялись 16 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1939 J на аукционе Katz - November 21, 2024
Продавец Katz
Дата 21 ноября 2024
Сохранность AU
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1939 J на аукционе Ibrahim's Collectibles - August 18, 2024
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 18 августа 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1939 J на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1939 J на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1939 J на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1939 J на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1939 J на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1939 J на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1939 J на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1939 J на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1939 J на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1939 J на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1939 J на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1939 J на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1939 J на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1939 J на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1939 J на аукционе Ibrahim's Collectibles - March 5, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1939 J на аукционе Numisbalt - February 19, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 19 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1939 J на аукционе Numisbalt - February 19, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 19 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1939 J на аукционе Numisbalt - February 19, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 19 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1939 J на аукционе Numisbalt - February 19, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 19 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1939 J на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Германия 5 рейхсмарок 1939 J на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1939 J на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1939 J на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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